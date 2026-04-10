Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 için Kenya'da Temaslarda Bulundu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 süreci kapsamında Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrika Birliği tarafından düzenlenen Afrika Kentsel Forumu'na katılarak bir açılış konuşması yaptı. Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin dünya çapında yayıldığını belirterek, vakfın iklim değişikliği ve sıfır atık konularında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görevinin Afrika gibi bölgelerin küresel iklim gündeminde merkezde yer almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ağırbaş, iklim eyleminin bölgesel gerçeklere dayanması gerektiğini kaydetti. Dayanıklılık, emisyon şehirleri, sıfır atık ve kapsayıcı iklim eylemi olmak üzere dört önceliğe dikkat çekti ve gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Forum kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Ağırbaş, WRI Afrika Dirençli Şehirler Direktörü ve UN-Habitat İcra Direktörü gibi yetkililerle bir araya geldi. Ayrıca, Kenya'da kadın zanaatkarlar ve gençlik liderleriyle buluşarak, dezavantajlı gruplara yönelik saha ziyaretleri yaptı ve Kibera gibi bölgeleri inceledi.