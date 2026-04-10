Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 için Kenya'da Temaslarda Bulundu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 için Kenya'da Temaslarda Bulundu

10.04.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Nairobi'de düzenlenen Afrika Kentsel Forumu'na katılarak, iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki çalışmalarını ve Afrika'nın iklim gündemindeki önemini vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 süreci kapsamında Kenya'nın başkenti Nairobi'de Afrika Birliği tarafından düzenlenen Afrika Kentsel Forumu'na katılarak bir açılış konuşması yaptı. Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin dünya çapında yayıldığını belirterek, vakfın iklim değişikliği ve sıfır atık konularında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak görevinin Afrika gibi bölgelerin küresel iklim gündeminde merkezde yer almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ağırbaş, iklim eyleminin bölgesel gerçeklere dayanması gerektiğini kaydetti. Dayanıklılık, emisyon şehirleri, sıfır atık ve kapsayıcı iklim eylemi olmak üzere dört önceliğe dikkat çekti ve gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Forum kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Ağırbaş, WRI Afrika Dirençli Şehirler Direktörü ve UN-Habitat İcra Direktörü gibi yetkililerle bir araya geldi. Ayrıca, Kenya'da kadın zanaatkarlar ve gençlik liderleriyle buluşarak, dezavantajlı gruplara yönelik saha ziyaretleri yaptı ve Kibera gibi bölgeleri inceledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İklim Değişikliği, Nairobi, Afrika, Güncel, Kenya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:42:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.