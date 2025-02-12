Samet Güdük Anısına Park ve Spor Kompleksi Açıldı

Güncel

SEYHAN Belediyesi, geçtiğimiz yıl görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür vekili Samet Güdük'ün adını, doğup büyüdüğü Karayusuflu Mahallesi'nde açılan park ve spor kompleksine verdi. Güdük'ün ailesinin de katıldığı açılış töreninde duygusal anlar yaşandı.

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve merhum Samet Güdük'ün ailesi katıldı.

"ONUN İSMİ DAİMA YAŞAYACAK"

Törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Samet Güdük'ün hayattan koparılışının üzerinden tam bir yıl geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Samet bizim yol arkadaşımızdı. Bu dünyada kardeşçe yaşanabilmesi için hayatı boyunca çabaladı. Daha demokratik, daha özgür ve daha eşit bir dünyada birlikte yaşayabilmek için mücadele etti. İnsanların sebepsiz yere ölmediği bir ülke hayal ediyordu. Ancak ne acıdır ki, kendisi böyle bir kurşunun hedefi oldu. Ama biz biliyoruz ki onun ismi daima yaşayacak."

SAMET GÜDÜK ANISINA ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Samet Güdük'ün ağabeyi Mehmet Güdük, Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Arif Tunç da konuşma yaparak, merhumu andı. Konuşmaların ardından, protokol üyeleri ve Güdük ailesi Samet Güdük Parkı ve Spor Kompleksi'nin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi. Açılışın ardından, parkın bahçesine Samet Güdük anısına zeytin fidanı dikildi, üzerine toprak atıldı ve can suyu verildi.

Başkan Oya Tekin, tören boyunca Samet Güdük'ün annesi ve eşinin yanında bulunarak onları yalnız bırakmadı.

Haber-Kamera: ADANA,