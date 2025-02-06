Sami Ceradat: Hapiste Kilo Kaybı ve Kötü Muamele

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İsrail hapishanelerinde 21 yıl boyunca esir olarak tutulan ve tıbbi ihmale maruz bırakılan Filistinli Sami Ceradat, 7 Ekim 2023'ten sonra hapishanede açlık ve kötü muamelenin ciddi bir şekilde arttığını ve bu sürede zayıf düşerek 30 kilo kaybettiğini belirtti.

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında özgürlüğüne kavuşan 57 yaşındaki Ceradat, 2003 yılında hakkında 21 müebbet ve 50 yıl hapis cezası verildiğini ve İsrail hapishanelerinde 21 yıl 3 ay kaldığını ifade etti.

İsrail hapishanelerinde yemeğin "bir lüks" olduğunu ifade eden Ceradat, alıkonulduğu süre boyunca maruz kaldığı ihlalleri AA muhabirine anlattı.

Ceradat, hapishanede tutulduğu süre boyunca tıbbi ihmallere maruz bırakıldığını ve aç bırakılma sebebiyle ciddi kilo kaybı yaşadığını dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra hapishanede şartların daha da zorlaştırıldığını ifade eden Ceradat, "7 Ekim'den sonra şartlar değişti. Cezaevi idaresinin Dürzi olmayan herhangi bir Arap tutukluya yönelik muamelesi 'vahşete ve Nazi'ye dönüştü." diye konuştu.

Filistinli tutukluların darp, aşağılanma, tehdit ve açlığa maruz bırakıldığını söyleyen Ceradat, daha önce 87 kilo olduğunu ve 7 Ekim 2023'ten sonraki süreçte 30 kilo kaybettiğini belirtti.

İsrailli gardiyanlar doktora 'Bırak ölsün umurumuzda değil' dediler

Hastanede ciddi sağlık sorunları yaşadığını, ameliyat geçirdiğini ve karnına kateter takıldığını belirten Ceradat, ancak hapishanede 4 aydan uzun süre sağlık hizmeti alamadığı için kateterin tıkandığını aktardı.

Ceradat, kateterin tıkandığı dönemde hastaneye gitmek istediğini ancak İsrail Cezaevi İdaresinin onun bu talebine cevap vermediğini kaydetti.

"Cezaevi idaresi mahkumların ölmesini istiyor bu yüzden de tıbbi ihmal uyguluyor." diyen Ceradat, cezaevi idaresi ve gardiyanların tutuklulara insanlık dışı muamelede bulunduğunu, etik ve vicdan sahibi olmadıklarını vurguladı.

Ceradat, "Ameliyat olduktan sonra doktor gardiyanlara sağlık durumum hakkında bilgi verdi ve gardiyanlar da doktora 'Bırak ölsün, bizim umrumuzda değil' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Gazzeli tutukluların sadece haberi ulaşıyordu

Ceradat, 7 Ekim 2023'ten sonra alıkonulan Gazzeliler hakkında, "Bize yalnızca haberleri ulaşıyordu ve son derece zor koşullarda bizim karşılaştığımız muameleden daha kötüsünü görüyorlardı." diye konuştu.

İsrail hapishanelerindeki Gazzelilerin korkunç işkencelere maruz kaldıklarını duyduklarını belirten Ceradat, İsrail'in işkence birimlerinin Gazzeli tutukluları ayaklarından bir delik açarak astığını işittiklerini aktardı.

Ceradat, Gazzelilerin tutulduğu yerlere yakın koğuşlarda kalan Filistinlilerin sürekli çığlık sesleri duyduğunu belirtti.

Özgürlüğün ağır bedelini Gazzeliler canlarıyla ödedi

Özgürlüğüne kavuşmasına ilişkin Ceradat, "Özellikle Gazze'deki Filistin halkının canı, malı ve evleriyle ödediği ağır bedelle kazanılmış bir özgürlük olduğu için bu yarım kalan bir sevinçtir." ifadelerini kullandı.

Ceradat, başka ülkelere gönderilerek ailesinden ayrılmaya zorlandığı için serbest bırakılan Filistinlilerin özgürlük sevincinin kursaklarında kaldığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden olan Ceradat, zorla Gazze Şeridi'ne gönderildiği için uzun yıllar ayrı kaldığı eşi, çocukları ve 21 torunuyla görüşmekten mahrum bırakıldı.

Ceradat, kendisiyle birlikte 19 Filistinlinin daha Mısır'a sınır dışı edilmesi gerektiğini ancak İsrail ordusunun serbest kalan tutukluları vahşice Gazze sınırı yakınlarına "attığını" ifade etti.

Filistinli adam, İsrail askerlerinin özgürlüğüne kavuşan Filistinlileri otobüsün içinden kelepçeli bir şekilde attığını ve şiddetli bir şekilde dövdüğünü söyledi.

Serbest kalan Filistinli tutukluların 3 kilometre yürütüldüğünü söyleyen Ceradat, İsrail askerlerinin yolun yarısına kadar eşlik ettiğini ve bu süre boyunca onları darbetmeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail askerlerinin otobüsten atmaya çalıştığı ancak onlardan birine tutunarak kendini koruyan Ceradat'ın boynunda darp izleri serbest kalmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala görülüyor.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.