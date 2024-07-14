Samsun\'da 15 Temmuz anısına bisiklet turu düzenlendi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla bisiklet turu düzenlendi.
Tekkeköy İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, Lojmanlar Camisi önünden başlayarak Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinden yapılan turun ardından tekrar caminin önünde son buldu.
Tekkeköy İlçe Müftüsü Hayreddin Kılıçbay, müftülüğe bağlı Lojmanlar Camisi'nde öğle namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program düzenlendiğini belirtti.
Gençlerde farkındalık oluşturma, toplumun dikkatini çekme ve çocuklara din istismarına ilişkin 15 Temmuz'a dair hatıra oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendiğini anlatan Kılıçbay, "Bisiklet turu, Lojmanlar Camisi'nin önünden öğle namazının ardından başladı. Programın bitiminde çocuklarımıza ikramlarımızla beraber programı gerçekleştirmiş olduk." dedi.
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