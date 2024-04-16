Samsun'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları düzenleniyor - Son Dakika
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Samsun'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları düzenleniyor

Samsun\'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları düzenleniyor

Samsun'un Havza ilçesinde, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor turnuvaları ve müsabakaları düzenleniyor. Minik ve yıldız kategorilerinde kız voleybol turnuvası ile başlayan etkinliklerde, ayrıca erkek ve kız futbol, dart ve atletizm müsabakaları da düzenleniyor. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verilecek.

16.04.2024 16:19
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Samsun'da Havza Kaymakamlığı himayesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor turnuva ve müsabakaları düzenleniyor.

İlçe Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor turnuvaları ve müsabakaları düzenleniyor.

Bu kapsamda minik ve yıldız kategorilerinde kız voleybol turnuvası, Havza Spor Salonu'nda Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu ve Vakıfbank Atatürk Ortaokulu takımlarında oynanan müsabaka ile başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvasının yanı sıra erkek ve kız futbol, dart, atletizm müsabakaları düzenlendiğini belirterek, yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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