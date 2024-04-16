Samsun\'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları düzenleniyor

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Samsun'da Havza Kaymakamlığı himayesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında spor turnuva ve müsabakaları düzenleniyor.

İlçe Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor turnuvaları ve müsabakaları düzenleniyor.

Bu kapsamda minik ve yıldız kategorilerinde kız voleybol turnuvası, Havza Spor Salonu'nda Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu ve Vakıfbank Atatürk Ortaokulu takımlarında oynanan müsabaka ile başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvasının yanı sıra erkek ve kız futbol, dart, atletizm müsabakaları düzenlendiğini belirterek, yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verileceğini kaydetti.