Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 630 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yaptıkları aramada 630 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da 630 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi - Son Dakika
