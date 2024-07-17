Samsun'da Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Samsun'da Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan iki doktor arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sonucunda doktorlar birbirlerini darp etti. Olayla ilgili doktorlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

17.07.2024 00:39
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Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 2 doktor arasında kavga çıktı.

Körfez Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. D.D. (55) ile Dr. S.M.T. (38) arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Dr. D.D. durumu Ömürevleri Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan eşi Dr. O.D'ye (56) haber verdi. Dr. O.D'nin olay yerine gelmesiyle S.M.T. arasında kavga çıktı ve birbirlerini darp ettiler.

Dr. S.M.T. kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti, Dr. D.D. ve eşi Dr. O.D. ise polis ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili 3 doktor ekiplerce ifadeleri alınmak üzere polis merkezine intikal ettirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

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