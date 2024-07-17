Samsun'da Aile Sağlığı Merkezinde Doktorlar Arasında Kavga Çıktı

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Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 2 doktor arasında kavga çıktı.

Körfez Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Dr. D.D. (55) ile Dr. S.M.T. (38) arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Dr. D.D. durumu Ömürevleri Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan eşi Dr. O.D'ye (56) haber verdi. Dr. O.D'nin olay yerine gelmesiyle S.M.T. arasında kavga çıktı ve birbirlerini darp ettiler.

Dr. S.M.T. kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti, Dr. D.D. ve eşi Dr. O.D. ise polis ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili 3 doktor ekiplerce ifadeleri alınmak üzere polis merkezine intikal ettirildi.