Şaka kötü bitti! Beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu - Son Dakika
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Şaka kötü bitti! Beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu

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Şaka kötü bitti! Beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu
03.06.2025 09:49
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Şaka kötü bitti! Beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu
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Samsun'da 2 çocuk tarafından parkta elleri ve kollarından tutulup fırlatılması sonucu beyin kanaması geçiren 7 yaşındaki Güney'in babası konuştu. Oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten baba, ''Umarım hukuki olarak gereken cezayı alırlar. Bugün burada bu cezayı almayanlar ilerinin kriminal suçlularına dönüşebilir'' dedi.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde yer alan bir sitede 22 Mayıs'ta korkunç bir olay yaşandı. Anne G.Y., oğlu Güney N.'yi halı sahada oynarken başına futbol topu geldiğini belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Güney'in, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, sitede oturan çocuklardan aldığı ifadede, 2 çocuğun Güney N.'yi salıncakta sallarken düşürdüğünü söylediği belirtildi.

Arkadaşları tarafından fırlatılan ve beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu

GERÇEK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, K.Ç. (13) ve Y.Y.G.'nin (14), Güney N.'nin bacaklarından ve ellerinden tutup salladıktan sonra yere fırlattıklarını tespit etti. Gözaltına alınan Y.Y.G. ve K.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güney'in ise durumunun iyi olduğu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşları tarafından fırlatılan ve beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANDI

Bu arada, hazırlanan adli tıp raporunda, olayı gerçekleştiren K.Ç. ile Y.Y.G.'nin, "Zeka geriliği veya psikiyatrik sendrom bulgusuna rastlanmadığı, işlediği iddia olunan 'Kasten yaralama' fiilin savunma ve tartışmasını gerekli şekilde yapabildiği gibi kapsam ve sonuçlarını da yeterince anlayabildiği, zeka ve ruhsal gelişiminin yaşına uygun olduğu anlaşıldı" denildi.

Arkadaşları tarafından fırlatılan ve beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu

"İLERİNİN KRİMİNAL SUÇLULARINA DÖNÜŞEBİLİR"

Güney N.'nin babası Burak N. (41) konunun oyunla başladığını belirterek, "Yapı olarak da büyük çocukların, güçlerini gösterdikleri bir hareket kötü son buldu. Böyle olmasını istemezdik. Bu olayın finalinin kötü biteceği zaten belliydi. Bir yandan şanslı, bir yandan ise şanssızız. Eli veya kolu kırılsa belki daha şanslı olacaktık. Beyin kanamasıyla böyle bir son olması bizim için üzücü oldu. 2 çocuk ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ebeveynlerinin de büyük sorumlulukları var. Duyduğumuz kadarıyla aklı başında insanlar, cahil insanlar değil. Umarım hukuki olarak gereken cezayı alırlar. Bugün burada bu cezayı almayanlar ilerinin kriminal suçlularına dönüşebilir. Bu da tehlikeli. Ciddi bir yaptırımla karşılaşmaları gerekir" diye konuştu.

Arkadaşları tarafından fırlatılan ve beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu

"BEYİN KANAMASI DURDU"

Oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirten Burak N., "Beyin kanaması durmuş vaziyette. Konu beyin olunca biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Takibi devam ediyor, 20-25 gün daha takiple ilaç tedavisiyle devam edecek. Bir de bu olayın psikolojik olarak travmatik bir kısmı var. Onun için de normal hayata döndükten sonra başlayacağız. Kolay atlatabilir diye düşünüyoruz. Diğer çocuklar için bir rapor çıktı. Çocukların yaşları itibarıyla yaptıkları eylemin sonuçlarının farkında olduğu yaşta olduklarına dair bir rapor çıktı. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Atakum, Samsun, Sağlık, Güncel, Çocuk, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şaka kötü bitti! Beyin kanaması geçiren çocuğun babası konuştu - Son Dakika

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