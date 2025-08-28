Samsun'da denize giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da denize giren 2 genç boğuldu

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da denize giren 2 genç boğuldu
28.08.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da denize giren 2 genç boğuldu
Haber Videosu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 18 yaşındaki iki genç suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, gençleri sudan çıkardı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 2 genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, Yozgat'tan Samsun'a gelen 4 arkadaştan 2'si Çobanlı İskelesi'nin yakınlarında sabah erken saatlerde denize girdi. Kıyıda bekleyen iki kişi, arkadaşları Taha Yasin Ş. (18) ile Sefa Ş'nin (18) suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlardan ve polisten yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Atakum, samsun, Güncel, Sudan, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da denize giren 2 genç boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Morgda inanılmaz hata “Annemiz“ dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler Morgda inanılmaz hata! "Annemiz" dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu 5’i aynı fakülteyi seçti 6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Kanarya yıllar sonra bir ilk peşinde İşte Benfica-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Kanarya yıllar sonra bir ilk peşinde! İşte Benfica-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Doktorun “çıplak“ diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ’’Bilmeden kullandım’’ devri bitiyor Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ''Bilmeden kullandım'' devri bitiyor
Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı
Üzerinde durulan bir ihtimal var İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme Üzerinde durulan bir ihtimal var! İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme
Netanyahu “1915 olayları soykırımdır“ dedi, Türkiye’nin tepkisi sert oldu Netanyahu "1915 olayları soykırımdır" dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

10:37
AK Parti’ye katılan Çerçioğlu’na soğuk duş İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı
10:37
Türkiye’nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözünü manşete taşıdılar
Türkiye'nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü manşete taşıdılar
10:31
Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti
Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti
09:42
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 11:20:52. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da denize giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.