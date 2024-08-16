Samsun\'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Aile Kurtarıldı

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren anne, baba ve 3 kızı, kıyının yaklaşık 100 metre uzağında akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan aileden baba Mehmet Taş'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Elif Taş(40), eşi Mehmet Taş(41), kızları Zehra Taş(11), Nevra Taş(7) ve Meyra Taş(5) öğle saatlerinde serinlemek için denize gitti. Aile, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklaştı. Akıntıya kapılan aile, boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada olay yerine yakın olan Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarama ve Cankurtaran ekipleri, aileyi denizden çıkardı. Aile, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Baba Mehmet Taş durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,