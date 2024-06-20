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Samsun'da denize giren üşüyor, girmeyen terliyor

Karadeniz'in Maldivleri Samsun'da sahiller havadan görüntülendi

SAMSUN - 'Karadeniz'in Maldivleri' olarak adlandırılan 'Samsun sahilleri' yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlıyor. 22 derece ile Türkiye'nin en soğuk deniz suyu sıcaklığına sahip Samsun karasuları, sıcaktan bunalanları serinletiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmasına bağlı olarak Samsun'da da gölgede hava durumu 30 dereceyi aştı. Öğle saatlerinde nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu şehir merkezinde ise vatandaşlar çareyi Karadeniz'in serin sularında buldu. 22 derecelik deniz suyu sıcaklığı ile 30 dereceyi aşan Ege, Marmara ve Akdeniz'e göre hala 'soğuk' olarak nitelendirilen Karadeniz'e kendilerini bırakan vatandaşlar serinlemenin tadını çıkardı.

Denize girenlerin çoğunu şehir dışından gelen misafirler ve yerli turistler oluştururken, okulların tatil olmasını ve 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen aileler de bunaltıcı sıcaklıklardan kurtulmak için sahillere akın ettiler.

Vatandaşlar, evlerde sıcaklıktan bunaldıkları için Karadeniz'in serin sularının tadını çıkardıklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise dışarıda terlediklerini, denizde ise üşüdükleri için sudan çıktıktan sonra kendilerini sıcak kuma gömerek zaman geçirdiklerini söylediler.

Samsun'da hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.