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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Operasyonlarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından hükümlü olan kişilerin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 15 kesici-delici alet ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Samsun\'da düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı
24.01.2024 - 15:27,
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 26 kişi yakalandı.

Çalışmada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 15 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan firari hükümlüler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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