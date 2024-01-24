Samsun\'da düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay 10 gün, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl, uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu 26 kişi yakalandı.
Çalışmada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 15 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan firari hükümlüler işlemleri için emniyete götürüldü.
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