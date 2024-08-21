Samsun'da 'Eğitim küçük yaşta başlar' etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da 'Eğitim küçük yaşta başlar' etkinliği düzenlendi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından okul öncesi eğitimin farkındalığını artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Okul Öncesi Etkinlikleri' programı çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

21.08.2024 16:55  Güncelleme: 17:02
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'Eğitim küçük yaşta başlar' etkinliği

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından okul öncesi eğitimin farkındalığını artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Okul Öncesi Etkinlikleri" programı çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi, "Eğitim küçük yaşta başlar" diyerek çocukların gelişimine ve okul öncesi eğitime verdiği önemle Cumhuriyet Meydanı'nda "Okul Öncesi Etkinlikleri" programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen program, ailelerin ve çocukların yoğun katılımıyla neşeli bir atmosferde geçti. Programda, okul öncesi eğitimle ilgili çeşitli aktiviteler, atölye çalışmaları ve bilgilendirme stantları yer aldı. Etkinlik alanı çocuklar için eğlenceli ve öğretici etkinliklerle donatıldı. Yüz boyama etkinlikleri, çeşitli gösteriler ve eğlenceli oyunlar çocukların büyük ilgisini çekti. Etkinlik ile çocuklar hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.

Etkinlik büyük beğeni topladı

Okul öncesi eğitim konusundaki güncel bilgiler ve tavsiyelerin sunulduğu bilgilendirme stantları ile ebeveynlere de değerli bilgiler sundu. Yapılan bilgilendirmeler ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine dair bilinçlenmelerine yardımcı oldu. Böylece okul öncesi eğitimin önemi ve çocuk gelişimi konularında aileler daha fazla bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Etkinlik, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle büyük beğeni topladı ve çocukların mutlu anlarıyla dolu bir gün geçirmelerine olanak sağladı.

"Çocuklarımızın eğitim ve gelişimlerine büyük önem veriyoruz"

Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Geleceğin liderlerini, sanatçılarını, bilim insanlarını ve toplumun her bir bireyini bugünden en iyi şekilde hazırlamak bizler için çok önemli. Bu misyonumuzun bir yansıması olarak çocuklarımıza yönelik özel bir etkinlik düzenledik. Amacımız okul öncesi eğitimin önemini aktarmak ve bu sayede çocuklarımıza en iyi başlangıcı sağlamaktı. Etkinlik, çocuklarımız ve ailelerimiz için keyifli bir gün olmanın yanı sıra çocuklarımızın okula olan hevesini de artırdı. Çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyor ve çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. Hayatın her aşamasına hazır bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar da kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, çok keyifli vakit geçirdiklerini söylediler

Samsun\'da \'Eğitim küçük yaşta başlar\' etkinliği düzenlendi
Kaynak: İHA

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