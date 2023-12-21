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Samsun'da Elektrik Battaniyesiyle Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da Elektrik Battaniyesiyle Çıkan Yangın Söndürüldü

Samsun'da, bir evde elektrik battaniyesinden kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Elektrik Battaniyesiyle Çıkan Yangın Söndürüldü
21.12.2023 - 16:59,
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SAMSUN'da 2 katlı binanın en üst katındaki evde elektrik battaniye nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Bakir Sokak'ta İbrahim Kök'e (61) ait 2 katlı binanın üst katındaki evde elektrik battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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