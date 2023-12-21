Samsun\'da Elektrik Battaniyesiyle Çıkan Yangın Söndürüldü

SAMSUN'da 2 katlı binanın en üst katındaki evde elektrik battaniye nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Bakir Sokak'ta İbrahim Kök'e (61) ait 2 katlı binanın üst katındaki evde elektrik battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.