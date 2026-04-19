Samsun'da Elektrik Direğine Çarpma Kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Atatürk Bulvarı Eğercili Mahallesi'nde, Ordu'dan Samsun yönüne seyir halinde olan Y.S. idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ile YEDAŞ görevlileri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Y.S, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
