Samsun'da Fabrika Yangınında 7 İtfaiyeci Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Fabrika Yangınında 7 İtfaiyeci Yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından duvar çöktü ve 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı. Yangın sonrası itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, yeni göçmelere karşı önlem alındı.

14.06.2024 17:03
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı.

Samsun Büyükşehir Beeldiyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altına kaldı.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan itfaiye erlerinden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yanan alanda olası yeni göçmelere karşı önlem alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Fabrika Yangınında 7 İtfaiyeci Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Fabrika Yangınında 7 İtfaiyeci Yaralandı - Son Dakika
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