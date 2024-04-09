Samsun'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

09.04.2024 11:27
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Samsun'un Canik ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.K'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

M.M.K, ekiplerin çalışmaları sonucu saklandığı ikamette yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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