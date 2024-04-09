Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.K'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.
M.M.K, ekiplerin çalışmaları sonucu saklandığı ikamette yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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