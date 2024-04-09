Samsun\'da firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de Nesli Tehlike Altında Olan Oklu Kirpinin Saldırısı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşanan olayda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir oklu kirpi, Halil Gül'e ait 3 çoban köpeğine saldırdı. Kirpinin fırlattığı oklar bir köpeğin gözüne isabet ederek kör etti ve diğer köpeklerin vücutlarında çeşitli yerlere saplandı. Köpekler, saldırgan kirpiyi öldürdü.