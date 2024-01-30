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Samsun'da Gıda İşletmelerinde Yağ Ölçümü Yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Gıda İşletmelerinde Yağ Ölçümü Yapıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde kızartmada kullanılan yağların ölçümünü gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlattıklarını belirtti. Sağlam, halkın sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerine devam ettiklerini ve özellikle Samsun'da 259 iş yerinde bu denetimlere ağırlık verdiklerini ifade etti. İşletmelerden alınan numuneler, laboratuvara gönderilerek incelenecek.

Samsun\'da Gıda İşletmelerinde Yağ Ölçümü Yapıldı
30.01.2024 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerinde kızartmada kullanılan yağların ölçümü yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.

Halkın sağlığını korumak için gıda denetimlerine devam ettiklerini belirten Sağlam, şu değerlendirmede bulundu:

"Kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yağların hijyen kurallarıyla alakalı yönetmeliğimiz var. Yönetmelik çerçevesinde denetim yapıyoruz. Samsun'da özellikle 259 iş yerinde bu denetimlere ağırlık veriyoruz. 2023 yılındaki denetimlerde yağla ilgili sadece bir olumsuzluk çıkmıştı. Olaya ilişkin gerekli idari yaptırımları uyguladık."

İşletmelerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Kaynak: AA
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