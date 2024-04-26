Samsun'da hava kalitesi düştü, çamur yağdı - Son Dakika
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Samsun'da hava kalitesi düştü, çamur yağdı

Samsun'da günlerdir etkili olan Kuzey Afrika tozları, yağmurla birlikte yeryüzüne düştü. Yağmur sonrası arabaların üzerinde çamurumsu tabaka oluşurken, hava kalitesi hassas olan ilçelerde sağlık etkileri oluşabileceği uyarısı yapıldı.

26.04.2024 20:09
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Samsun'da hava kalitesi düştü, çamur yağdı

SAMSUN - Samsun'da günlerdir etkili olan Kuzey Afrika tozları, yağmurla birlikte yeryüzüne düştü.

Meteoroloji ve Samsun Valiliğinin uyarılarının ardından beklenen çöl tozları ve yağmur bugün etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte günlerdir havayı kaplayan çöl tozları da yere indi. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutları, yağmurun da etkisi ile arabaların, binaların, asfaltın ve camların üzerine yapıştı.

Yağmurun başlaması ile birlikte gökyüzündeki tozlar yavaş yavaş yeryüzüne inerken, balkonlarda çamaşırları bulunan vatandaşlar, çamur olmaması için onları topladı. Yağmur sonrası arabaların üzerinde çamurumsu tabaka oluşurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerinde Samsun'un Bafra, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki hava kalitesi hassas (Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir) uyarısı verildi.

Yağmurla birlikte tozların yeryüzüne indiğini ifade eden vatandaşlar ise günlerdir gökyüzünün çöl tozlarıyla kaplı oluğunu, yağmurla birlikte tozların yeryüzüne indiğini ve dışarıda asılı olan çamaşırları kötü olmaması için çabuk bir şekilde topladıklarını söylediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da hava kalitesi düştü, çamur yağdı - Son Dakika

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