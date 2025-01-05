Samsun'da İşyerine Tüfekle Saldırı - Son Dakika
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Samsun'da İşyerine Tüfekle Saldırı

Samsun\'da İşyerine Tüfekle Saldırı

Çarşamba'da bir işyerine tüfekle ateş açıldı, kimliği belirsiz saldırganlar kaçtı. Polisi harekete geçti.

05.01.2025 14:46
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Çay Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta bir iş yerinin önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine tüfekle ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden araçla kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yol kenarında uyuşturucu bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesi Samsun- Sinop kara yolunda devriye görevindeki ekipler, bir motosiklet sürücüsünün bıraktığı değerlendirilen 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili çalışmalar sürerken, motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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