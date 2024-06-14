Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı ve Karne Hediyesi Verdi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı ve Karne Hediyesi Verdi

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Havza Trafik Jandarma ekipleri, Aslançayırı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik kuralları ve güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından öğrencilere karneleri dağıtılarak çeşitli hediyeler verildi.

14.06.2024 14:23
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Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Havza Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı ve karne hediyesi verildi.

Jandarma ekipleri, Aslançayırı İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

Jandarma ekibi tarafından karne dağıtımı öncesi öğrencilere genel trafik kuralları ve güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından jandarma personeli tarafından öğrencilere iyi tatiller dilenerek karneleri dağıtıldı. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı ve Karne Hediyesi Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Jandarma Ekipleri Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı ve Karne Hediyesi Verdi - Son Dakika
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