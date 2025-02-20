Samsun'da Kablo Hırsızları Yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Belediye Evleri Mahallesi'nde 20 metre uzunluğundaki kablonun kesilerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından şüphelilerin Ş.İ. (37) ve S.İ. (34) olduğu tespit etti. İnşaat işçisi oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.