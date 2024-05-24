Samsun'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi

Samsun\'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında 'Yörenin Kadınları Yörem 55'i Seçti Projesi' dolayısıyla tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Proje, tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülüyor.

24.05.2024 11:27
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında "Yörenin Kadınları Yörem 55'i Seçti Projesi" dolayısıyla tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı ile tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen proje, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor.

Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesinde 4 mahallede 4 kadın çiftçiye "Yörem 55 Gelemen üçgülü (bir tür yem bitkisi)" ektirilerek demonstrasyon alanları kuruldu.

Bir üreticiye ait tarlada da tarla günü etkinliği düzenlenerek, hasat işlemi gerçekleştirildi.

Hasat törenine Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği de destek verdi.

Kaynak: AA

19 Mayıs, Samsun, Tarım, Etkinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında tarla günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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