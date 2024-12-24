Samsun\'da Karadeniz\'in En Büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi Tamamlandı

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'Bilim Merkezi ve Planetaryum'da sona doğru

SAMSUN - Samsun'da inşa edilen ve kaba inşaatı tamamlanan Karadeniz'in en büyük 'Bilim Merkezi ve Planetaryum'u iç sergi çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş birliği ile Samsun- Ordu karayolu Gelemen mevkisinde inşa edilen Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin inşaat çalışmaları tamamlandı, çevre düzenlemelerinde ise sona gelindi. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum'u olacak proje, TÜBİTAK tarafından iç sergi çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

12 bin metrekare alana sahip proje de her detay özel olarak tasarlandı. Proje de fuaye alanı, sergi salonları, bilimsel atölyeler, labarotuvar, satış alanları ve planetaryum yer alıyor. Bilim Merkezi ve Planetaryum bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençlerin uğrak noktası olacak.