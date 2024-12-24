Samsun'da Karadeniz'in En Büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Samsun'da Karadeniz'in En Büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi Tamamlandı

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Samsun'da inşa edilen Karadeniz Bölgesi'nin en büyük 'Bilim Merkezi ve Planetaryum'u inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, iç sergi düzenlemeleriyle birlikte hizmete girmeye hazırlanıyor.

24.12.2024 18:32  Güncelleme: 18:38
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'Bilim Merkezi ve Planetaryum'da sona doğru

SAMSUN - Samsun'da inşa edilen ve kaba inşaatı tamamlanan Karadeniz'in en büyük 'Bilim Merkezi ve Planetaryum'u iç sergi çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş birliği ile Samsun- Ordu karayolu Gelemen mevkisinde inşa edilen Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin inşaat çalışmaları tamamlandı, çevre düzenlemelerinde ise sona gelindi. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum'u olacak proje, TÜBİTAK tarafından iç sergi çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

12 bin metrekare alana sahip proje de her detay özel olarak tasarlandı. Proje de fuaye alanı, sergi salonları, bilimsel atölyeler, labarotuvar, satış alanları ve planetaryum yer alıyor. Bilim Merkezi ve Planetaryum bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan gençlerin uğrak noktası olacak.

Samsun\'da Karadeniz\'in En Büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Karadeniz'in En Büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Karadeniz'in En Büyük Bilim Merkezi ve Planetaryum Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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