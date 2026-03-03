Samsun'da Kaybolan Ceren Kıvrak'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Samsun'da Kaybolan Ceren Kıvrak'ın Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da Kaybolan Ceren Kıvrak'ın Cansız Bedeni Bulundu
03.03.2026 18:59
Ceren Kıvrak'ın cesedi, Atakum'da iskeleden 300 metre açıkta bulundu. Olay araştırılıyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Ceren Kıvrak (35), dün yakınlarında kaybolduğu iskelenin 300 metre açıklarında cansız bedeni bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında polis başvuran anne Saniye Kıvrak (61), obsesif kompulsif rahatsızlığı bulunan kızı Ceren Kıvrak'ın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine il genelinde arama çalışması başlatılırken, saat 19.30 sıralarında bir kişinin Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde Ceren Kıvrak'a ait içinde cep telefonu olan çantayı bularak, polise teslim ettiği belirlendi. Araştırmada, Ceren Kıvrak'ın saat 18.00'e kadar iskelede cep telefonundan fotoğraf çektiği tespit edildi. İskeleye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kıvrak'ın bulunması için hem karadan hem de denizden arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Ceren Kıvrak, iskeleden 300 metre açıkta denizde ölü olarak bulundu. Kıvrak'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Adli Tıp, Otopsi, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

