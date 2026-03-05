Samsun'da KBRN Tatbikatı Gerçekleşti - Son Dakika
Samsun'da KBRN Tatbikatı Gerçekleşti

Samsun\'da KBRN Tatbikatı Gerçekleşti
05.03.2026 23:49
AFAD, Samsun Şehir Hastanesi'nde 78 personel ile KBRN tatbikatı yaparak koordinasyonu güçlendirdi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun Şehir Hastanesi'nde 78 personelin katılımıyla KBRN tatbikatı gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, "Tatbikatta amacımız şehrimize tüm kurumların koordinasyonlarını artırmak, olası bir afette, acil durumda kimyasal, radyoloji, biyoloji, nükleer gibi görevler gelmesi durumunda kurumların koordinasyonunu güçlendirmek ve müdahale kapasitemizi artırmak" dedi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Sivil Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun'da kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylara müdahale kapasitesini test etmek ve farkındalığı artırmak amacıyla KBRN Saha Tatbikatı yapıldı. Samsun Şehir Hastanesi yerleşkesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği hastane laboratuvarında meydana geldiği varsayılan patlama sonrası ortaya çıkan kimyasal sızıntıya müdahale süreçleri uygulandı. Olay yeri güvenliği, ölçüm ve tespit faaliyetleri, hasta ve personel tahliyesi, dekontaminasyon işlemleri, sağlık müdahalesi ve kurumlar arası koordinasyon prosedürleri test edildi. Tatbikatta AFAD'ın yanı sıra, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Afet İşleri Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay Şube Başkanlığı ile Türk Telekom Bölge Müdürlüğü ekipleri katıldı. Tatbikata ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)'ta yer alan 23 afet grubundan sorumlu kurum amirleri katıldı.

Tatbikata 7 kurum 78 personel ve 12 araçla katılım sağlandığını belirten AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, "1-7 Mart deprem haftalarının münasebetiyle ilimizde ilgili kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla Türkiye Afet Müdahale Planı'na görevli 23 kurumumuzun katılımıyla bir KBRN sağ tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikata 7 kurum 78 personel, 12 araç katılım sağladı. Burada bizim amacımız şehrimize tüm kurumların koordinasyonlarını artırmak, olası bir afette, acil durumda kimyasal, radyoloji, biyoloji, nükleer gibi görevler gelmesi durumunda kurumların koordinasyonunu güçlendirmek ve müdahale kapasitemizi artırmak. Tatbikatımızı başarı ile gerçekleştirdik" dedi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Matur, "Senaryo gereği saat 20.30'da Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Samsun Şehir Hastanesinde patlama ve patlamanın akabinde kimyasal sızıntı madde gerçekleşmesi üzerine ilgili 7 kamu kurumumuz tatbikata katılım sağladı. Burada ilk önce patlamada itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, aynı şekilde Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin olay yeri güvenliği, akabinde AFAD ekiplerinin ilgili personeliyle, KBRN uzmanlarıyla tehlikeli maddelerde yalanlanmış olan vatandaşlarımıza müdahale, akabinde bütün alanın temizlenmesi, alanın kimyasal maddelerden arındırılması işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden sonra sahadan alınan numunelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde ilgili ekiplere aktarılması ve yine sahada yaşanılan elektrik kesintisinden dolayı Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'nün bize kesintisiz haberleşme sağlanması üzerine baz istasyon görevlendirmesi, en son tatbikatımızın bitmesiyle Kızılay'ın ikram aracı bize eşlik etti. Bu 7 kurumun tamamına da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

OĞRAFLI

Kaynak: DHA

