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Samsun'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Samsun'da Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı duvarındaki dikenli tellere takılarak mahsur kalan bir kedi, askeri personel tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kediyi kurtardı. Kedinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına salıverildi.

Samsun\'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
31.12.2023 - 21:01,
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Samsun'da askeri alanın duvarındaki tellere takılarak mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı duvarı üzerindeki dikenli tellerin olduğu alanda bir kedinin uzun süredir hareket etmediğini fark eden askeri personel durumu itfaiyeye bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede komutanlık yerleşkesine gelerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ekiplerce tedavisi tamamlanan kedi doğal yaşam alanına salıverildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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