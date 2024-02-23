Samsun\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Cadı olmakla suçladıkları kadını el ve ayaklarını bağlayıp diri diri yaktılar

Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.