Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

23.02.2024 08:55
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan ve yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sezgin A'nın (47) kullandığı 34 UE 4810 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Dalaman Sokak'ta Mecit K. (43) yönetimindeki 55 AHV 160 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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