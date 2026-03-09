Samsun'da Öğrenciler Ata Tohumlarını Ekti - Son Dakika
Samsun'da Öğrenciler Ata Tohumlarını Ekti

09.03.2026 12:14
Kibarlar İlkokulu öğrencileri, ata tohumlarını serada toprakla buluşturup köylülere dağıtacak.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kibarlar İlkokulu öğrencileri, okul bahçesine kurulan serada ata tohumlarını toprak buluşturdu. Serada fide haline getirilecek ata tohumları köylülere dağıtılarak ata tohumuyla üretimin yaygınlaştırılmasına destek verilecek.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Kibarlar İlkokuluna, öğrencilerin ata tohumları ile tanışması ve gelecekte tarımı sevdirmek için 40 metrekare sera yaptırdı.

Serada 15 çeşit ata tohumunu ilkokul öğrencileri toprakla buluşturdu. Serada fide haline getirilecek ata tohumları köylülere ücretsiz dağıtılarak üretimi sağlanacak.

Çocukların gelecekte ata tohumuna ve topraklarına sahip çıkması isteniyor

Öğretmen Deniz Ünal, AA muhabirine, çocukların köyde yaşamasına rağmen toprağın kıymetini bilmediğini söyledi.

Toprağın işlenebileceğini ve bunu gelecekte kollarına altın bilezik olarak takabileceklerini fark etmeleri için böyle bir proje geliştirdiklerini anlatan Ünal, "Köyümüzde ata tohumlarının değerini bilen bir nesil yetişirse, kendi toprağının değerini bilirse direkt geleceğine çok güzel bir adım atabilir. Büyüdüğünde sağlam bir aile kurabilir. Buradaki çocukların babaları gurbete çalışmaya gidiyor. Ama çocuklar burada toprağına tutunursa kendi ata tohumlarıyla yetiştirdiği sebzelerle, meyvelerle büyürse hem sağlıklı bir nesil yetişecek hem de aileler burada devamlılığını kaybetmeyecek. Biz o yüzden burada ilk adımlarını atmak için Atasera'mızı kurduk." dedi.

Ünal, tohumların fideye dönüşmesiyle birlikte bunları köyde yaşayanlara dağıtacaklarını belirterek, "Bu tohumlar büyüdükten sonra biz köydeki komşularımızla bunları paylaşacağız. Çocuklarımızın bahçelerine gidip uygulama alanları kuracağız. Çocuklarımızla beraber bu fideleri onların bahçelerine dikeceğiz. Daha sonra çocuklar bunların tüm büyüme aşamalarını gözlemleyecekler. Ne zaman ne yapılması gerektiğini bilecekler. Çocuk hem eğitim almış olacak hem de ata tohumunu yaşatmaya destek sağlayacak." ifadesini kullandı.

Öğretmen Ender Ünal ise okulun bir köy okulu olduğunu ve köyde tarımcılık faaliyetleri yapıldığını aktardı.

Çocuklara yaşam becerilerini öğretmek istedikleri için projenin ortaya çıktığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bu anlamda seramızı Mutluluğun Kanatları Derneği ile birlikte yaptık. Burada sera oluşturduk. Tamamen yağmur suyu kullanacağımız bir sera oldu. Ata tohumlarımızı gönüllülerden temin ettik çeşit çeşit ve bugün ilk defa toprakla buluşturduk. Öğrencilerimiz bitki yetiştirmeyi öğrensinler istiyoruz. Zaten kırsalda yaşıyorlar. En azından kendi bahçelerinde yabancı tohumlar üzerine değil de yerli tohumun önemini benimseyerek, kendi ailelerine de bunları anlatarak üretim yapsınlar. Burada üreteceğimiz fideleri biz velilerimizle paylaşacağız, köylüyle paylaşacağız. Bahçelerine yabancı fide değil bizim atalarımıza ait tohumları eksinler. Halkımız da eski o kokulu domatesleri, salatalıkları yiyebilsin o özlediğimiz tatlara tekrar kavuşalım amacımız buydu."

Ünal, ilk etapta 15 çeşit fide üretimi yapacaklarını kaydetti.

"Proje sayesinde güzel sonuç alacağımıza inanıyoruz"

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin ise toplumların yavaş yavaş tarımdan uzaklaştığına işaret etti.

Keskin, "Çocuklarımızı tekrar toprakla tanıştırmak için okulumuz bahçesinde sera oluşturduk. Onlar seranın ilk ata tohumlarını toprakla buluşturdular. Sonrasında bu fideler köyde yaşayan halkımıza dağıtılacak ve ata tohumları ile yeniden üretim yapma olanağı bulacaklar." dedi.

Çocukların hem yaşamı öğrenmeleri hem de gelecek ile ilgili üretim yapma imkanı ile tanışabilmesi için projeye destek olduklarını dile getiren Keskin, "Ülkemizde tarımcılık faaliyetleri her yıl biraz daha azalıyor. Bunu tekrar canlandırmak için biz bir köyümüzden ilk adımı attık. Proje sayesinde güzel sonuç alacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

İlkokul öğrencilerinden Zehra Kiper ise annesi ile birlikte köyde fide ektiğini anlatarak, okul serasında büyüyen fideleri de kendi bahçesine dikeceğini dile getirdi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Miraç İdik ise köyde yaşadığını vurgulayarak, serada domates, patlıcan ve biber tohumu ektiğini aktardı.

Kaynak: AA

Tekkeköy, Güncel, Samsun, Çevre, Son Dakika

