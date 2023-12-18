Samsun\'da okulda tavan sıvası düştü, 7 öğrenci yaralandı

SAMSUN'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci, yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düşmesi sonucu 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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