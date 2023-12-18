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Samsun'da okulda tavan sıvası düştü, 7 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da okulda tavan sıvası düştü, 7 öğrenci yaralandı

Samsun'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında tavandaki sıva düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

18.12.2023 - 12:39,
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SAMSUN'un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci, yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düşmesi sonucu 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da okulda tavan sıvası düştü, 7 öğrenci yaralandı
Kaynak: DHA
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Gaziosmanpaşa, Samsun, Fatih, Canik, Son Dakika

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