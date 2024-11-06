Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
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Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı sona erdi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Miraç Barış Usta, otizmli bireyler için önümüzdeki 7 yılın planlarının yapıldığını belirtti.

06.11.2024 20:21
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Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı sona erdi

Dr. Usta:

"Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı'nda önümüzdeki 7 yılın aslında planını yaptık"

SAMSUN - Samsun'da otizmli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal politikalar, sosyal hizmetler, kültür ve spor alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri gibi birçok konunun konuşulduğu "Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" sona erdi. Değerlendirmede bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Miraç Barış Usta, "Otizm spektrum bozukluğuna sahip ailelerin çocukları için neler yapabiliriz konuştuk. Önümüzdeki 7 yılın aslında planını yaptık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen çalıştay sona erdi. Otizmle ilgili birçok sorunun ve önerinin masaya yatırıldığı çalıştayda emeği geçenlere Samsun Vali Yardımcısı Vekili Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır tarafından plaket verildi. Çalıştayla ilgili değerlendirmede bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Miraç Barış Usta, "Samsun Otizm İl Eylem Planı çerçevesinde 42 kurum, 177 katılımcılı ile beraber Otizm İl Eylem Planı'nı bitirmiş olduk. 9 amaç ve 9 hedef, bunun alt birimleriyle beraber birçok konuyu hem kamu kurumlarımız, hem STK'ların eşliğinde tartış ve bir sürü fikri hayata geçirmeye başladık. Otizm spektrum bozukluğuna sahip ailelerin çocukları için neler yapabiliriz konuştuk. Önümüzdeki 7 yılın aslında planını yaptık. Bundan sonraki süreçte 3 aylık toplantılarla beraber otizm spektrum bozukluğuyla ilgili hem aileler hem bireyler ileriki zamanda neler yapabileceğimizi tekrardan konuşacağız. Toplantıda en önemli maddeler olarak erken tanı ve müdahale birimlerinin oluşturulması, il genelinde çocuk özel gereksinimli bireylere müdahalelerin yapılacağı birimleri oluşturulması ve sağlık ile eğitim problemlerine ilişkin konuşuldu. Otizmli bireylerin sanat ve spor faaliyetlerine yardımcı olabilecek gençlik ve sporla ilgili kurumlardan eğitimcilerin yetiştirilmesi ile ilgili konulardan bahsedildi. Bunların hepsinin planları çalıştayda yapıldı" diye konuştu.

Çalıştay toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

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