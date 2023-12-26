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Samsun'da otobüs kaza yaptı, 1 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otobüs kaza yaptı, 1 yolcu yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde seyir halinde olan bir halk otobüsünün sağ ön lastiği patlayarak refüje çıktı. Kazada 1 yolcu yaralandı. Yolcular başka bir otobüse aktarıldı ve soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da otobüs kaza yaptı, 1 yolcu yaralandı
26.12.2023 - 14:27,
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SAMSUN'un Canik ilçesinde sağ ön lastiği patlayan özel halk otobüsü refüje çıktı, 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Canik ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Salim Akçay'ın kullandığı 55 RT 078 plakalı Samsun- Çarşamba güzergahında çalışan halk otobüsü, sol şeritte seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu refüje çıktı. 27 yolcunun bulunduğu kazada Nejla Çakır (75) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çakır, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Aracın muavini İsa Deniz, "Kaza ön lastiğin patlaması sebebiyle meydana geldi. Şoför hakimiyeti kaybedince refüje çıktı indi ve sonra tekrar çıktı. Çok şükür daha kötüsü olmadan kazayı atlattık" dedi.

Yolcular, terminalden gelen başka bir otobüse bindirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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