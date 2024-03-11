Samsun\'da Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü\'nde Bayraktar Akıncı TİHA sergileniyor

Samsun'un Canik ilçesinde geçen yıl öğrenci kabul etmeye başlayan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün bahçesinde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın hediye ettiği Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) sergilenmeye başlandı.
Canik Belediyesince 2019 yılında yapımına başlanan ve 2023'te hizmete açılan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 1,5 yılda 1800 öğrenci eğitim gördü.
Keşif Kampüsü, atölyeleri, laboratuvarları ve uygulama alanları ile çocuklara ve gençlere bilimsel araştırma ve keşif yapma imkanı sunuyor.
Öğrenciler, kampüste astronomi, havacılık ve uzay keşif alanı, teknoloji atölyesi, fizik atölyesi, kimya ve insan bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, doğa atölyesi ve deneyap atölyelerinde eğitim alıyor.
Keşif kampüsünün bahçesinde ise milli teknoloji hamlesinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın tasarımında, üretiminde yer aldığı, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın Samsun'a hediye ettiği Akıncı TİHA sergileniyor.
"Kampüsün içindeki Akıncı teneffüse her çıkışımızda bizi gururlandırıyor"
Altıncı sınıf öğrencisi Zümra Kaynar, keşif kampüsünün bir nevi çocuk üniversitesi olduğunu belirterek, "Bizim anlayabileceğimiz dilde çoğu dersin ilerisinde bilgiler öğreniyoruz. Üniversitede göreceğimiz dersleri, öğretmenler bizim seviyemize düşürüp çok güzel anlatıyor. Burada eğitim hem çocukları eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Okulun bahçesinde bulunan Akıncı bizi gururlandırıyor. Büyüdüğümde uzaya çıkan ilk Türk kadın astronot olmak istiyorum çünkü uzayı çok merak ediyorum, Ay'a ayak basmak ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak istiyorum." dedi.
Altıncı sınıf öğrencisi Mümin Çakır ise "Kampüsün içindeki Akıncı teneffüse her çıkışımızda bizi gururlandırıyor. Bu hissi anlatamam, anlatılamaz. Gelecekte inşallah ben de astronot olacağım." ifadesini kullandı.
"Burada, gelecek neslimizi teknoloji ile tanıştırıyoruz"
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin kendilerini geliştirmesi için keşif kampüsü yaptıklarını ve milli teknoloji hamlesinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın adını verdiklerini söyledi.
Özdemir Bayraktar ve çocuklarının Türkiye'de teknolojik devrim yaptığına işaret eden Sandıkçı, "Samsun'da biz de Keşif Kampüsü'nü yaptık ve Özdemir Bayraktar'ın adını ölümsüzleştirdik. Burada, gelecek neslimizi teknoloji ile tanıştırıyoruz. Keşif Kampüsü'müzün bahçesinde merhum Özdemir Bayraktar amcamızın bizzat kendisinin tasarlayıp, üzerinde çalışma yapıp ve uçurduğu Akıncı TİHA, bugün Türkiye'de ilk defa bir öğrenci kampüsü içerisinde sergileniyor. Akıncı TİHA, sağ olsunlar Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar tarafından okulumuza hediye edildi. Biz burada çocuklarımızın canlı olarak Akıncı'yı görmelerini, dokunmalarını, hissetmelerini ve onlara ufuk açmayı hedefliyoruz." diye konuştu,
Sandıkçı, geleceğin teknolojileri ile çocukları buluşturmak zorunda olduklarını vurgulayarak, bu anlamda yerel yönetimlere çok ciddi işler düştüğünü dile getirdi.
Keşif kampüsünde 7 gün 24 saat eğitim verildiğini belirten Sandıkçı, şunları kaydetti:
"Geleceğin teknolojisi ile çocuklarımızı yetiştirmek ve neslimizi bilgi ile donatmak ve bilgiye eriştirmek zorundayız. Keşif Kampüsü'müzden bir Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın ufukları çok geniş ve çok yaratıcılar ve buradan aldıkları eğitimle tasarımlarını geliştiriyorlar. Akıncı TİHA'yı çocuklarımız hep televizyonlardan görüyordu, şimdi bizzat görüyorlar ve daha farklı motive oluyorlar ve heyecanları da daha yüksek oluyor."
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde Bayraktar Akıncı TİHA sergileniyor - Son Dakika
Trabzon'da Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda balık çeşitliliği dikkat çekerken, balıkların en ucuzu kilosu 50 TL'den satılan istavrit olurken, en pahalısı ise kilosu bin 300liradan satılan kalkan oldu. Denizlerde av yasağı 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir süre kala, Trabzon Balık Hali'nde Ramazan'ın ilk gününde tezgahlarda bol çeşit olması dikkat çekti.
Aydın Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenim gören özel çocuklar Aydın İl Jandarma Komutanlığında ağırlanarak Jandarmanın tanıtımı yapıldı. Programda çocuklara Jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı, Türk bayrağı ve şapka hediye edildi. Ayrıca çocuklar jandarma araçlarına binerek keyifli dakikalar geçirdi.
Çin'in kuzeydoğusunda Çin-Rusya sınırında yer alan Suifenhe Limanı, tren yönetimi ve kargo gümrüğünde verimliliğin artması sayesinde Çin-Avrupa yük treni seferlerinde istikrarlı bir artış kaydetti. Suifenhe Limanı, doğu koridorunda hizmet veriyor ve 2018'den bu yana 2.500'den fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada, Saltık'ın hocalığını, sazını, sözünü ve derin izlerini anlattı. Ayrıca, Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i işlemesini anlamlı bulduklarını belirtti. Özel, Saltık'ın erken kaybının ne kadar büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak, Saltık'ın CHP ailesinin de doldurulamaz bir üyesi olduğunu ifade etti.
Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İlk kaza, Şifa köprülü kavşak üstünde meydana geldi ve maddi hasarla atlatıldı. KGYS kameralarının kaydettiği diğer kaza ise Meteoroloji kavşağında gerçekleşti ve araç sürücüleri yaralandı, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, polis, savcı, asker gibi kişilerin telefonla para talep etmeyeceğini ve bankaya gitmelerini istemeyeceğini belirtti. Vali Çiftçi, ayrıca ramazan ayı nedeniyle dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını ve ihtiyaç sahiplerinin Valilik ve kaymakamlıklara başvurmasını istedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde gerçekleşti. Festivalde kadınlar çeşitli etkinliklere katıldı ve keyifli deneyimler yaşadı. Ayrıca alternatif tıp eğitmeni Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti.
Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Valilik desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, millet bahçesinden başladı. Katılımcılar, bisikletleriyle Vali Yolu Caddesi'ni turlayarak tekrar millet bahçesine döndü ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından düzenlenen konsere katıldı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.
Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki Gümüşkaya köyünde bulunan çok katlı mağaraların tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları inceledi. Hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Alanın doğa turizmi açısından elverişli olduğu belirtilirken, köy muhtarı yerli ve yabancı turistleri mağaraları görmeye davet etti.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 189 bin 902 seçmenin 714 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?