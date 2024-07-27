Samsun'da Paraşüt Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Paraşüt Yarışması Düzenlendi

Samsun'da Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 18 ilden 45 sporcu katıldı ve ilk 10'a girenler Eskişehir'de yapılacak Türkiye finaline katılma hakkı kazandı. Yarışmanın amacı yamaç paraşütünü geniş çevrelere duyurmak ve ilerleyen senelerde Türkiye finalini Samsun'da yapmak.

27.07.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, Türkiye Hava Sporları Federasyonunca (THSF) amaç Paraşütü Karadeniz Bölgesi Hedef Yarışması düzenlendi.

THSF ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Canik Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Karadeniz'deki 18 ilden 45 sporcu katılıyor.

Yarışmada, Gül Tepe'den havalanarak kulüp ve bireysel kategorilerde mücadele eden sporcular, 15 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra hedef noktasına inebilmek için çaba gösterdi.

THSF Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, AA muhabirine, yarışmada ilk 10'a girenlerin Eskişehir'de yapılacak Türkiye finaline katılacağını söyledi.

Türkiye finalinde de ilk 8'e kalanların ülkeyi milli takım olarak, Avrupa ve dünya şampiyonlarında temsil edeceğini aktaran Yılmaz, "Karadeniz Bölgesi bizim için çok önemli, Samsun'da çok önemli. Çünkü meteorolojik olarak çok verimli bir yer. Direkt denizden rüzgar geliyor. Sabit bir rüzgar var. Fakat yarışmayı Temmuz'a almamıza rağmen yağmurlu bir döneme denk geldik." dedi.

Organizasyona destek sağlayan kurumlara teşekkür eden Yılmaz, ilerleyen senelerde Türkiye finalini Samsun'da yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

THSF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz ise amaçlarının yamaç paraşütünün geniş çevrelere duyurmak olduğunu ifade etti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Eskişehir, Karadeniz, Türkiye, Samsun, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Paraşüt Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
13:08 Son vurgunu başını yaktı Bir daha gün yüzü göremeyecek Son vurgunu başını yaktı! Bir daha gün yüzü göremeyecek
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 18:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Paraşüt Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement