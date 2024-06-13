Samsun'da Plaj Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Samsun'da Plaj Tartışması Kanlı Bitti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kafe sahibi, plajda eğlenen iki kişiyi tartışma sonucu tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

13.06.2024 15:41
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde A.A.Y.(32), sahibi olduğu kafenin karşısındaki plajda eğlenen Kürşat Y.(27) ve Bilal K.'yi (40), aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken A.A.Y., gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesine Bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, Bilal K., ve Kürşat Y., iki kadın arkadaşıyla A.A.Y.'nin sahibi olduğu kafenin karşısındaki sahil plajında içki içip, eğlendi. Bundan rahatsız olduğu iddia edilen A.A.Y. ile Bilal K. ve Kürşat Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A.Y., Kürşat Y.'yi karnından, Bilal K.'yi ise her iki omuzundan tabancayla vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Polis ekipleri A.A.Y.'yi suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada, "Ben kimsenin malına ırzına göz uzatmadım, çekmesinler" dedi.

Kaynak: DHA

Atakum, Samsun, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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