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Samsun'da renkli 1 Mayıs kutlamaları

ABD bayraklı üzerinde Filistinli çocukların kanı bulunan kukla ateşe verildi

SAMSUN - Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntüler ile kutlandı. Meydandaki programda "Katil sürüleri Filistin'den defolun" yazılı pankart açan göstericiler, ABD bayraklı üzerinde Filistinli çocukların kanı bulunan kuklayı ateşe verdiler.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Samsun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Gar Kavşağı'nda toplanan işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana kadar sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdüler. Zaman zaman kıyafetleriyle yürüyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları yürüyüşe katılanların beğenisini toplarken, bazı kinayeli tepkiler de dikkat çekti.

ABD bayraklı üzerinde Filistinli çocukların kanı bulunan kukla ateşe verildi

Kemal Çakıroğlu, İsmail Çelik ve Bahri Kılınç isimli işçiler, meydandaki kutlama alanına üzerinde "Katil sürüleri Filistin'den defolun", "Nehirden denize Filistin özgür olacak, katil İsrail yok olacak" ve "Hamas'a selam, direnişe devam, Filistin yalnız değildir" yazılı pankart açıp, üzerinde Filistinli çocukların kanı bulunan kukla ile dikkat çektiler. İşçiler daha sonra üzerinde kan bulunan ABD bayraklı kuklayı ateşe vererek yaktılar. Filistin halkına ve direnişine destek verdikleri için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini ifade eden grup, Türk halkı olarak her zaman özgür Filistin'in yanında olduklarını ve bölgede bir anca barışın sağlanması gerektiğini söylediler.

Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından şarkılar ve marşların söylenmesinin ardından, halaylar çekilerek sona erdi.