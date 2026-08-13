Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Samsun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Samsun'da etkili sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özellikle Canik ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollarda göllenmeler meydana geldi. Bir mazgaldan yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe su fışkırdı.

Su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri suları tahliye etmek ve göllenen yolları açmak için mesai harcadı. Bölge Trafik ekipleri ise su birikintilerinin oluştuğu yollarda önlem aldı.

Kaynak: AA

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