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Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 171 şişe kaçak içki, 570 litre etil alkol, 1905 boş alkol şişesi, 8 bin 960 sahte bandrol ve etiket ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun\'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
29.12.2023 - 10:55,
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Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 171 şişe kaçak içki, 570 litre etil alkol, 1905 boş alkol şişesi, 8 bin 960 sahte bandrol ve etiket ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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