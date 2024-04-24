Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

Samsun\'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Orta Mahalle'de bulunan M.D'ye ait kereste deposuna kimliği belirlenemeyen bir kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda M.D vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı ve Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

24.04.2024 17:55
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Orta Mahalle'de M.D'ye ait kereste deposuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir araçtan ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan M.D, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından araçla kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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