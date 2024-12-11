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Samsun'da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Aralık'ta 49 yaşındaki M.İ'nin bir kahvehanede iki ayağından 4 el ateş edilerek yaralanmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren kişinin 24 yaşındaki B.E.O. olduğu belirlendi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda firari şüpheli B.E.O, olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Olayın, M.İ'nin B.E.O'yu 19 Ağustos'ta silahla yaralamasından kaynaklı bir husumetten dolayı gerçekleştirildiği, M.İ'nin 10, B.E.O'nun da 24 suç kaydı olduğu öğrenildi.