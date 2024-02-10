Samsun'da Şubat Ayında Deniz Keyfi - Son Dakika
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Samsun'da Şubat Ayında Deniz Keyfi

Samsun\'da Şubat Ayında Deniz Keyfi

Samsun'da hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilen 15 kişilik arkadaş grubu, Şubat ayında Karadeniz'in soğuk sularında denize girdi. Yaz-kış demeden denize giren vatandaşlar, denizde yüzmekten büyük keyif aldıklarını ve güne motive olarak başladıklarını belirtti. Denize girmenin kendilerinde bir tutku haline geldiğini ifade eden vatandaşlar, her gün deniz keyfi yapmaya devam ediyor.

10.02.2024 23:35
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Sıcaklıkta Akdeniz'i geçen Samsun'da Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında denize girdiler, Karadeniz'in azgın sularında kulaç attılar

SAMSUN - Samsun'da farklı mesleklerden 15 kişilik arkadaş grubu, yaz-kış demeden denize giriyor. Bu yıl Şubat ayında hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilen arkadaş grubu, Karadeniz'in soğuk sularında kulaç attı.

Canik ilçesi Doğupark mevkisinde güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz'in 10 derece olan sularına giren arkadaş grubu doyasıya eğlendi. Şubat ayında havaların sıcak olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, dakikalarca denizde yüzdü. Ortalama 600 ile 800 kulaç arası atan, yaz-kış demeden yüzen vatandaşlar, artık bu durumun kendilerinde bir tutku oluşturduğunu ve denize girerek güne motive olarak başladıklarını söylediler.

"Her zaman buradayız"

Denize giren Ali İlhan, "Gençlik denizdedir. Biz her zaman buradayız. Her sabah 07.30'da denize giriyoruz. Karadeniz'de bu mevsimde böyle havayı bulunca denize girdik. Deniz buz gibi ama hava çok sıcak. Ayrıca sıcakkanlı insanlar burada" dedi.

"Bütün yorgunluğumuzu alıyor"

Denize giren Özdemir Gültekin, "Hava çok sıcak ama deniz çok soğuk. Yine de her şey çok güzel. Bütün hastalıkların bir numaralı ilacıdır bu deniz. Her yıl aynı duyguları yaşıyoruz. Bunu herkese tavsiye ederiz. Bütün yorgunluğumuzu alıyor. Yüzmek en güzel ilaçtır. Biz artık üşümüyoruz. Vücudumuz alıştı. Yıllardır beridir denizlerdeyiz. Burada bir aile gibi olduk" diye konuştu.

"Gün verimli geçiyor"

Denize giren Bekir Arslan, "Bu artık bizde tutku oldu. Yaz-kış 4 mevsim buradaki arkadaşlar denize giriyoruz. Aile gibi de olduk. Bundan vazgeçemeyiz. Denize girdiğimiz zaman kendimizi çok zinde hissediyoruz. O gün gerçekten çok motive oluyoruz ve verimli geçiliyor. İstanbul'daki boğazı geçme yarışmalarına katılarak Samsun'u temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar hemen hemen her gün deniz girmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

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