Sıcaklıkta Akdeniz'i geçen Samsun'da Şubat ayında deniz keyfi
Şubat ayında denize girdiler, Karadeniz'in azgın sularında kulaç attılar
SAMSUN - Samsun'da farklı mesleklerden 15 kişilik arkadaş grubu, yaz-kış demeden denize giriyor. Bu yıl Şubat ayında hava sıcaklığının 22 dereceye yükselmesini fırsat bilen arkadaş grubu, Karadeniz'in soğuk sularında kulaç attı.
Canik ilçesi Doğupark mevkisinde güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz'in 10 derece olan sularına giren arkadaş grubu doyasıya eğlendi. Şubat ayında havaların sıcak olmasını da fırsat bilen vatandaşlar, dakikalarca denizde yüzdü. Ortalama 600 ile 800 kulaç arası atan, yaz-kış demeden yüzen vatandaşlar, artık bu durumun kendilerinde bir tutku oluşturduğunu ve denize girerek güne motive olarak başladıklarını söylediler.
"Her zaman buradayız"
Denize giren Ali İlhan, "Gençlik denizdedir. Biz her zaman buradayız. Her sabah 07.30'da denize giriyoruz. Karadeniz'de bu mevsimde böyle havayı bulunca denize girdik. Deniz buz gibi ama hava çok sıcak. Ayrıca sıcakkanlı insanlar burada" dedi.
"Bütün yorgunluğumuzu alıyor"
Denize giren Özdemir Gültekin, "Hava çok sıcak ama deniz çok soğuk. Yine de her şey çok güzel. Bütün hastalıkların bir numaralı ilacıdır bu deniz. Her yıl aynı duyguları yaşıyoruz. Bunu herkese tavsiye ederiz. Bütün yorgunluğumuzu alıyor. Yüzmek en güzel ilaçtır. Biz artık üşümüyoruz. Vücudumuz alıştı. Yıllardır beridir denizlerdeyiz. Burada bir aile gibi olduk" diye konuştu.
"Gün verimli geçiyor"
Denize giren Bekir Arslan, "Bu artık bizde tutku oldu. Yaz-kış 4 mevsim buradaki arkadaşlar denize giriyoruz. Aile gibi de olduk. Bundan vazgeçemeyiz. Denize girdiğimiz zaman kendimizi çok zinde hissediyoruz. O gün gerçekten çok motive oluyoruz ve verimli geçiliyor. İstanbul'daki boğazı geçme yarışmalarına katılarak Samsun'u temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Vatandaşlar hemen hemen her gün deniz girmeye devam ediyor.
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