Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Necati A. (43) idaresindeki 55 ALE 346 plakalı tır, Samsun- Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Ali T'nin (76) kullandığı 55 ANA 140 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Yeter T. (76) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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