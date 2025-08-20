Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Samsun\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
20.08.2025 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı.

Samsun'un Terme ilçesinde, park halindeki çekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Evci mevkisinde Yusuf Y. (33) idaresindeki 34 TY 5080 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki, Ahmet Ö'ye ait 04 D 6425 plakalı çekiciye bağlı 33 ACH 862 plakalı römorka çarptı.

Römorkun altına giren otomobilin sürücüsü Yusuf Y. ile otomobildeki Okan Y. (21), Nimet C. (36) ve Anıl C. (7) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Okan Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Y, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, samsun, Yaşam, Terme, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:38:34. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.