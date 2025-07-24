Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin açılış töreni yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) kapsamında açılış töreni gerçekleştirildi.

"Doğayı yaşat, sporu yaşa" sloganıyla 2018'den bu yana Bafra Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Kapıkayafest, Bafra'nın Asar ve Kapıkaya mahalleleri arasında doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

Dün başlayan festivalin ikinci gününde çadırlarıyla kamp alanını dolduran katılımcılar, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, tırmanış, kano ve deniz bisikleti gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, festival alanındaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin Samsun'un uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayacağını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise orman yangınında şehit olanlara rahmet, yaraları da acil şifalar diledi.

Bafra'nın hiçbir zaman sıradan bir ilçe olmadığını belirten Altınpınar, "Bu topraklar emeğin, kardeşliğin, cesaretin, üretimin birlikte harmanlandığı ve yüzlerce yıllık kültürel mirasıyla parlayan bir yer oldu daima. O yüzden bu tip etkinlikler ve organizasyonlar bu değerlerin yaşatılması ve geleceğe taşınması için çok önemli." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da şehit ve yaralılardan dolayı programda değişikliklere gittiklerini dile getirerek, "Bafra, Türkiye'nin en önemli ovalarından biri. Kapıkayafest vesilesiyle biz de Bafra'nın tarihini, kültürünü, sosyal yönlerini ve turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Her yıl üzerine biraz koyarak gidiyoruz. Bu sene de katılım gerçekten çok yüksek." diye konuştu.

Hava sporlarında 260'a yakın sporcunun bulunduğunu anlatan Kılıç, "Havada en fazla kalma yarışmaları yapılacak. Su sporlarında farklı yarışmalarımız var. Bunların ödülleri olacak. Bu sene festivalimizde bisiklet turnuvaları var. 200'e yakın bisikletçi bu yarışmalara katılıyor." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında 27 Temmuz'a kadar workshop çalışmaları, su ve hava sporları, dağcılık faaliyetleri, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kampçılık, motor sporları, trekking, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, bisiklet yarışları ile geleneksel spor dallarında ödüllü yarışmalar düzenlenecek.