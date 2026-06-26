Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Canik ilçesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreste ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 16,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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