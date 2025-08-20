Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Hap ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Hap ve Para Ele Geçirildi

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Hap ve Para Ele Geçirildi
20.08.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik'te karpuz yüklü kamyonette 110 bin uyuşturucu hap ve 598 bin lira bulundu; 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Ladik ilçesinde karpuz yüklü kamyonette 110 bin uyuşturucu hap ve para ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı çalışma yürüttü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çok yönlü araştırmalar ve teknik takip çalışmaları sonucunda, farklı bir ilden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda şüphelilerin güzergahı tespit edilerek üç gün süren operasyon planı hazırlandı.

Uyuşturucu tacirlerinin, sevkiyatı gizlemek ve dikkat çekmemek amacıyla uyuşturucu hapları karpuz yüklü bir araç içerisine kamufle ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip, aldığı sıkı tedbirler sayesinde araç, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan detaylı aramalarda, 110 bin 466 sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 598 bin 770 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda, araçta bulunan A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) isimli 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, "Uyuşturucu tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Samsun'un huzurunu bozmaya çalışan hiçbir oluşuma göz yummayacağız. Uyuşturucunun gölgesi bile kalmayacak, mücadelemiz sonuna kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, samsun, Güncel, Ladik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Hap ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:39:29. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Bin Hap ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.