Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un merkez Canik ilçesinde 2 bin 632 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 632 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.E. (23) emniyete götürüldü. ??????
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