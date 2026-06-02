Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 5 bin 557 sentetik ecza hap, 79,67 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
