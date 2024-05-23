Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda U.D'nin (21) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, üst aramasında ve İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları aramada, 652 uyuşturucu hap, 42,78 gram kokain, 114 sentetik ecza hapı, hassas terazi, kurusıkı tabanca ile 15 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan U.D, emniyete götürüldü.