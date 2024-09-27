Samsun'da Uyuşturucu Tüccarı Çift Yakalandı

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Samsun'da "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan çift yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ç.D. (32) ile aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen karısı N.E.D'nin (29) Canik ilçesinde bir ikamette saklandıklarını tespit etti.

Özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, 5 yıldır aranan çift gözaltına alındı.

Çift, işlemler için emniyete götürüldü.